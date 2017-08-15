مقتل 5 من الشرطة الكينية بكمين لمسلحين يشتبه أنهم صوماليون

قالت مصادر بالشرطة الكينية إن أشخاصا يُشتبه بأنهم متشددون صوماليون قتلوا خمسة من رجال الشرطة في كمين في شمال شرق كينيا اليوم الثلاثاء، في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات الدامية.

وقال مسؤول بالشرطة طلب عدم نشر اسمه:” إن نحو 100 ممن يُشتبه بأنهم متمردون سرقوا أسلحة رجال الشرطة وأضرموا النار في سيارتهم خلال الهجوم الذي وقع في أليجيزي بمنطقة جارسيا . ونجا شرطيان من الهجوم غير أن أحدهما أصيب في فخذه”.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات التي وقعت عبر الحدود في الأشهر الأخيرة، ومن بينها سلسلة تفجيرات على جوانب الطرق استهدفت قوات الأمن وذبح مدنيين غير مسلمين بشكل جماعي في منطقة لامو الساحلية بكينيا.

وتقول حركة الشباب إنها تشن هذه الهجمات انتقاما من قوات الأمن الكينية التي تعمل في الصومال، لكن المسؤولين الكينيين يقولون إن الحركة تشن هجمات وتقوم بعمليات خطف في أراضيها منذ فترة طويلة قبل دخول الجنود الكينيين الصومال في 2011.