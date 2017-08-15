بي بي سي: إيران جمدت أصول موظفي قناتنا الفارسية

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإيرانية جمدت أصولا محلية لأكثر من 150 من العاملين في قسمها الفارسي ( بي بي سي فارسى) .

وقالت بي بي سي في بيان صحافي: إن محكمة شهيد مقدس في سجن “إيفين” شمال العاصمة طهران أمرت بتجميد الأصول المحلية لـ 152 شخصًا مرتبطين بالقسم الفارسي، مضيفة أن “هؤلاء الذين صدر بحقهم هذا الأمر من بينهم موظفون حاليون وسابقون ومساهمون”.

ووصفت إدارة بي بي سي فارسى الأمر القضائي، الذي يحظر هؤلاء من “بيع أو شراء الممتلكات والسيارات والسلع الأخرى”، بأنه محاولة أخرى من القضاء الايراني لإسكات الصحفيين الحياديين.