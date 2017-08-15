بي بي سي: إيران جمدت أصول موظفي قناتنا الفارسية

وقالت بي بي سي في بيان صحافي: إن محكمة شهيد مقدس في سجن “إيفين” شمال العاصمة طهران أمرت بتجميد الأصول المحلية لـ 152 شخصًا مرتبطين بالقسم الفارسي، مضيفة أن “هؤلاء الذين صدر بحقهم هذا الأمر من بينهم موظفون حاليون وسابقون ومساهمون”.
ووصفت إدارة بي بي سي فارسى الأمر القضائي، الذي يحظر هؤلاء من “بيع أو شراء الممتلكات والسيارات والسلع الأخرى”، بأنه محاولة أخرى من القضاء الايراني لإسكات الصحفيين الحياديين.
واستنكرت مديرة القسم العالمي في “بي بي سي” فرانشيسكا انسوورث القرار الذي وصفته بأنه “هجوم يستهدف موظفي بي بي سي فارسى والموظفين السابقين وبعض المساهمين.”
كما دعت السلطات الايرانية إلى الغاء القرار على نحو عاجل والسماح لموظفي بي بي سي الحاليين والسابقين بالتمتع بذات الحقوق المالية التي يتمتع بها مواطنوهم.
وقالت انسوورث “إنه شيء مروع أن يعاني أي أشخاص من عواقب قانونية أو مالية بسبب ارتباطهم بـ بي بي سي”.
ورغم الحظر الذي تفرضه السلطات الايرانية على عمل بي بي سي فارسي في إيران، فإن جمهوراً كبيرا يقدر بـ 13 مليون إيراني يستمعون إلى برامجها الإذاعية ويشاهدون برامجها عبر البث الفضائي.