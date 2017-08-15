ابنة السفير الأمريكي في “تل أبيب” تحصل على الجنسية الإسرائيلية

حصلت ابنة السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، اليوم الثلاثاء، على الجنسية الإسرائيلية.

يأتي ذلك بعد وصول تاليا فريدمان (23 عامًا) إلى مطار بن غوريون، برفقة 232 أمريكيا يهوديا هاجروا لإسرائيل وفقًا لما يسمى “قانون العودة”، الذي يعطي لأي يهودي الحق في الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وقال فريدمان للصحفيين في مطار بن جوريون: “لدينا ثقافة الإسرائيليين – الأمريكيين، وأعتقد أننا مدينون بالكثير للدولتين، ومن المشجع جدًا أن نرى قوة الرابط بين إسرائيل وأمريكا”.

وسبق أن أثار فريدمان، حالة من الجدل بسبب تشجيعه للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يصبح سفيرًا لدى إسرائيل.

ومن المتوقع أن يصل وفد أمريكي، يضم صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص جيسون غرينبلات، ونائبة مستشار الأمن القومي دينا باول إلى إسرائيل نهاية آب/أغسطس الجاري للمساعدة في استئناف مفاوضات السلام الإسرائيلية – الفلسطينية.