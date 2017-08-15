قطر “تنتصر” على العزلة (فيديو)

استضاف الشيخ تميم بن حمد أمير قطر في القصر الأميري، وفدًا من غرفة عمليات “البنيان المرصوص” التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، وكان على رأس الوفد العميد بشير القاضي.

وقدم الوفد في الاجتماع مع الأمير تميم، الشكر لدولة قطر على مساندتها لقوات “البنيان المرصوص” في عملياتها ضد “داعش” بمدينة سرت.

ومن المعلوم أن قطر هي الممول الرئيس لهذه الميليشيات على مدار سنوات طويلة.

وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري ،خالد بن محمد العطية، والفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم ،رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.

ووفق مراقبين، تأتي هذه الزيارة لإرسال رسالة مزعومة من قبل قطر للعالم، مفادها بأن الدوحة لا تعاني من عزلة ومقاطعة في محيطها العربي بسبب دعمها الإرهاب.

انتصار وهمي

وحسب المراقبين، فإن هذه الزيارة جاءت في سياق محاولات الدوحة إخراج حلقة جديدة من مسلسل الانتصارات الوهمية ، بهدف التخلص من مضاعفات العزلة التي فرضتها المقاطعة على قطر.

ورأى المراقبون، أن اللعبة القطرية تعتمد على دعم الأطراف المتنازعة والوكلاء على غرار جبهة النصرة والإخوان المسلمين، لاستغلالهم لاحقًا في التدخل عبر مصالحات ووساطات، كي تبدو الدولة الخليجية الصغيرة كأنها قبلة للحلول السحرية العابرة للحدود.

وطبقًا للمراقبين، فإن اصطناع الانتصارات الوهمية بات نهجًا مستهلكًا من قبل الدوحة، ويأتي هذه المرة مثل “سحابة صيف” تستظل بها الدولة الخليجية، من رمضاء العزلة التي باتت واقعًا، وستتواصل خلال الأيام المقبلة في ظل الأفق المسدود أمام حلول أزمة المقاطعة.