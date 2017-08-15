السلطات الأمريكية تعتقل رجلًا خطط لتفجير مصرف في أوكلاهوما

اعتقلت السلطات الأمريكية رجلًا من أوكلاهوما غاضبًا على الحكومة، بتهمة محاولة تفجير مصرف في المدينة مستخدمًا حافلة اعتقد أنها مملوءة بالمتفجرات.

واعتقل جيري فارنيل البالغ 23 عامًا، السبت الماضي، بعد تحقيق استمر 8 أشهر.

وقال ممثلو ادعاء أمريكيون، في بيان، إنه “كان يريد استخدام شحنة ناسفة مشابهة لتلك التي تم تفجيرها خارج مبنى اتحادي في مدينة أوكلاهوما في 1995 ما أسفر عن مقتل 168 شخصًا”.

وجاء في الشكوى الجنائية أن فارنيل “أبلغ مخبرًا تابعًا لمكتب التحقيقات الاتحادي بأنه يسعى للانتقام من الحكومة والمؤسسات المالية”.

وأضاف المدعون أن “الشحنة التي كان يسعى لتفجيرها كانت غير فعالة ولم تمثل أي خطر”، لافتين إلى أن “عميلًا سريًا تظاهر خلال التحقيق بأنه متآمر ووافق على مساعدة فارنيل في صنع ما كان يعتقد أنها شحنة ناسفة تزن حوالي 454 كيلوغرامًا”.

وقال راؤول بوغاندا الضابط بمكتب التحقيقات الاتحادي في مؤتمر صحفي في ولاية أوكلاهوما الأمريكية: “كان يريد إحداث أكبر أثر ممكن في المكان الذي سيضع فيه هذه القنبلة”.

من جانبه، أشار المتحدث باسم الادعاء، سكوت وليامز، إن “فارنيل مثل لفترة وجيزة أمام محكمة اتحادية في أوكلاهوما يوم الاثنين ومن المقرر مثوله مجددًا أمام جلسة أخرى اليوم الثلاثاء”.

وذكرت الدعوى الجنائية أن “مكتب التحقيقات الاتحادي اعتقل فارنيل بعدما أجرى يوم السبت اتصالًا بهاتف محمول كان يعتقد أنه سيفجر عربة فان متوقفة خارج مبنى بانك فرست كورب في مدينة أوكلاهوما”.

ويمكن أن يواجه فارنيل عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما إذا أدين.