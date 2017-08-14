زعيم كوريا الشمالية يتسلم خطة الجيش لضرب جزيرة غوام الأمريكية

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تسلم تقريرا من جيش بلاده بشأن خططه لإطلاق صواريخ صوب غوام وقال إنه سيراقب أفعال الولايات المتحدة لفترة أطول قبل أن يتخذ قرارا.

ونقل تقرير للوكالة الرسمية في كوريا الشمالية عن كيم قوله “ينبغي للولايات المتحدة، التي كانت أول من جلب العديد من العتاد النووي الاستراتيجي بالقرب منا، أولا أن تتخذ القرار الصائب وتظهر من خلال الأفعال إن كانت ترغب في تهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية ومنع وقوع اشتباك عسكري خطير”.

وأكد التقرير أن زعيم البلاد أمر الجيش بأن يكون مستعدا دوما لإطلاق النار إذا ما اتخذ قرارا بالتحرك.

وقالت الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية إن كيم، الذي تفقد قيادة الجيش يوم الاثنين، ناقش الخطة مع ضباط الجيش.

وذكر التقرير “قال إنه إذا استمر الأمريكيون في أعمالهم المتهورة البالغة الخطورة بشأن شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة لها، واختبار ضبط النفس لدى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية)، فسوف تتخذ الأخيرة قرارا مهما مثلما أعلنت بالفعل”.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس ان بإمكان وزارته ان تحدد “بسرعة كبيرة” هدف اي صواريخ قد تطلقها كوريا الشمالية باتجاه الاراضي الأمريكية.

وقال ماتيس للصحافيين إنه “إذا اطلقوا (الكوريون الشماليون صواريخ) على الولايات المتحدة، يمكن أن يتطور الوضع إلى حرب سريعا جدا”، مؤكدا أن القوات الأمريكية ستسقط أي جسم طائر يقترب من غوام إذا ما شكل تهديدا للجزيرة الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ.

ولكن الوزير الأمريكي رفض الإفصاح عن ردة الفعل الأمريكية إذا ما عبر صاروخ قرب غوام من دون أن يشكل تهديدا مباشرا للجزيرة الأمريكية.

وقال “سأبقي الغموض على هذا الأمر، لا يمكنني أن أقول كيف يمكن أن ترد في كل حالة بعينها”.

وأضاف “سندافع عن بلدنا في مواجهة أي هجوم، في اي وقت ومن أي جهة أتى”، مشددا على أن “الأمور الجدية ستبدأ” إذا ما نفذت بيونغ يانغ وعيدها بضرب الولايات المتحدة.