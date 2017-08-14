الحرس الثوري: أنظمة المراقبة الأمريكية للطائرات المسيرة ضعيفة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، أنه قام بمراقبة حركة حاملات الطائرات الأمريكية في الخليج بصورة مستمرة.

وأكد أنه قام بإطلاق طائرة مسيرة لمراقبة حركة الطيران الأمريكي بعناية ومن داخل الأجواء الإيرانية، مشيراً إلى أن “أنظمة المراقبة الأمريكية للطائرات المسيرة ضعيفة”.

وقال الحرس الثوري في بيان له، إن “المزاعم الأمريكية عن اقتراب طائرة إيرانية من دون طيار لحاملة الطائرات الأمريكية في الخليج غير صحيحة”، مضيفاً أن “القوة الخاصة بالحرس الثوري قامت بمراقبة حركة الطائرة المسيرة بدقة داخل الأجواء الإيرانية مع رعاية القوانين اللازمة”.

واعتبر الحرس الثوري أن “التصريحات الأمريكية تكشف عن ضعف الأنظمة أو عدم قدرتهم على التحكم بها في كشف الطائرات المسيرة”.

وكانت البحرية الأمريكية، قد ذكرت الاثنين، أن طائرة إيرانية بدون طيار غير مسلحة أوقفت حاملة طائرات أمريكية ليلا في مياه الخليج، واقتربت بما فيه الكفاية لطائرات مقاتلة من طراز إف 18 لتعرض حياة الطيارين الأمريكيين للخطر.

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس أيان ماكونوهي الذي يتخذ من البحرين مقرا له، ايان ماكونوهي، “إن الطائرة دون طيار طارت دون إنذار خلال اللقاء مساء الأحد مع القوات الأمريكية المتواجدة على حاملة طائرات يو إس إس نيمتز”.

وقال ايان ماكونوهي إن الطائرة دون طيار لم ترد على النداءات المتكررة عبر الإذاعة وإنها جاءت على بعد حوالي ألف قدم من المقاتلين الأمريكيين، مضيفاً أن “ذلك خلق وضعاً خطيراً يحتمل أن يكون له اصطدام ولا يتفق مع العادات والقوانين البحرية الدولية”.

ورجح القائد العسكري الأمريكي أن يكون نموذج الطائرة الإيرانية من دون طيار قادر على حمل الصواريخ.

وفي 8 من الشهر الجاري، ذكرت البحرية الأمريكية أن طائرة دون طيار إيرانية جاءت على بعد 100 قدم (30 مترا) من طراز إف 18 استعدادا للهبوط على نيميتز.

وحتى الآن، سجلت البحرية الأمريكية 14 حالة مما تصفه بتفاعلات “غير آمنة وغير مهنية” مع القوات الإيرانية، وسجلت 35 في عام 2016 و 23 في عام 2015.