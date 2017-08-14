سيارة تقتحم مطعما للبيتزا خارج باريس وتقتل فتاة

أفاد تلفزيون (بي.إف.إم) بأن سيارة اقتحمت الساحة الخارجية لمطعم للبيتزا في بلدة سب سور شرقي باريس اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل فتاة عمرها ثمانية أعوام وإصابة عدد آخر من الأشخاص.

وقالت شرطة الدرك الوطني إنها تتعامل مع حادث في سب سور وطلبت من الجمهور عدم إعاقة عملها، ولم تورد مزيدا من التفاصيل.

وذكر التلفزيون أن السلطات ألقت القبض على سائق المركبة.

واستبعدت الداخلية الفرنسية بان يكون حادث الدهس يعود لمخطط إرهابي، حيث اكدت ان المؤشرات الاولية للتحقيق لا تدعم فرضية الإرهاب.

ويأتي هذا الحادث بعد مرور أقل من أسبوع على اعتقال مواطن جزائري للاشتباه بتعمده دهس مجموعة جنود، كانوا في دورية بإحدى ضواحي باريس، بسيارته مما أسفر عن إصابة ستة منهم.