إيطاليا تقرر إعادة سفيرها إلى القاهرة

قال وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو اليوم الإثنين، إنه سيعيد سفير بلاده إلى القاهرة بعد أكثر من عام على استدعائه بسبب مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وأضاف ألفانو في بيان: “الحكومة الإيطالية ما زالت ملتزمًة باستجلاء ملابسات اختفاء جوليو المأسوي”.

وتابع الوزير: “إرسال مبعوث رسمي سيساعد من خلال الاتصالات مع السلطات المصرية على تعزيز التعاون القضائي وبالتالي البحث عن الحقيقة”.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبوزيد: “إن وزير الخارجية سامح شكري، تلقى اتصالاً اليوم الإثنين من نظيره الإيطالي، أخطره خلاله بقرار الحكومة التقدم لدى الحكومة المصرية بطلب الموافقة علي تعيين سفير إيطاليا الجديد لدى مصر، ليكون جيامباولو كانتيني، وتطلعه على موافقة على تعيين السفير الجديد في أقرب فرصة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن شكري رحب من جانبه بقرار الحكومة الإيطالية، مؤكدًا اعتزام مصر التقدم بطلب الموافقة على ترشيح السفير المصري الجديد لدى روما، هشام بدر بشكل متزامن، حيث اتفق الوزيران على أهمية الإسراع بالإعلان عن الموافقة علي تعيين السفيرين بشكل يضمن إعادة الزخم وقوة الدفع للعلاقات المصرية الإيطالية في أسرع وقت.

وأردف أبو زيد، بأن الوزير شكري أكد على “ثقته في أن ما يجمع البلدين من رصيد تاريخي طويل من العلاقات الأخوية الخاصة، والتفاهم المشترك، والمصالح المتبادلة، كفيل بأن يوفر قوة دفع جديدًة لمسار للعلاقات المصرية الإيطالية”، كما اتفق وزيرا خارجية البلدين علي تكثيف التواصل فيما بينهما خلال المرحلة القادمة، وتنشيط الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين على كافة المستويات، بشكل يعكس الرغبة المتبادلة في استعادة قوة ومتانة العلاقات المصرية الإيطالية.