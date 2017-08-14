رئيسة البرلمان الإيطالي: مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا “مرعبة”‎

انتقدت رئيسة البرلمان الإيطالي، رولا بولدريني، إعادة المهاجرين غير الشرعيين بحرًا من سواحل إيطاليا إلى ليبيا، ووصفت مراكز احتجازهم هناك بأنها “مرعبة وغير إنسانية”.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي عن بولدريني القول، اليوم الإثنين:”أنا لا أعتقد أن علينا أن نستوعب كل القادمين، لكن من لديه الحق في الحماية الدولية بموجب القانون الدولي يجب أن يتم قبوله، ومن هو ليس كذلك يجب أن يُرفض، لكن هذا لا يعني إعادته إلى ليبيا”.

واعتبرت “مؤسسات الاتحاد الأوروبي عاجزة أمام حقيقة أن مراكز الاحتجاز في ليبيا مرعبة وغير إنسانية، وخفر السواحل الليبي يقوم بإعادة المهاجرين القادمين بحرًا لكي يضعهم في تلك المراكز”.

ونوهت البرلمانية الإيطالية إلى أنها لا تريد التعليق على خيارات الحكومة، مضيفة:”لكني أعتقد فيما يتعلق بهذا الملف أننا لا يمكن أن نستمر في حالة اللامبالاة أمام ظروف الأشخاص الذين تتم إعادتهم من قبل خفر السواحل الليبي”.

وصادق البرلمان الإيطالي في 2 أغسطس/آب الجاري على قرار الحكومة الصادر في 28 يوليو/تموز الماضي، والذي ينص على إرسال بعثة عسكرية بحرية لدعم حرس السواحل الليبية.

وتتمثل مهمة البعثة، التي أعلنت عنها الحكومة الإيطالية، في المساعدة على التحكم بتدفقات الهجرة من خلال وقف قوارب المهربين، وإعادة المهاجرين إلى البر الليبي.