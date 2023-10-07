مجلس الأمن يجتمع غدا لبحث هجمات "حماس" على إسرائيل

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش ندد بهجوم حماس على إسرائيل وحث على "بذل جميع الجهود الدبلوماسية لتجنب اندلاع صراع أوسع نطاقا".

وأضاف دوجاريك: "يشعر الأمين العام بقلق بالغ على المدنيين ويحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. لا بد من احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".