مجلس الأمن يجتمع غدا لبحث هجمات "حماس" على إسرائيل
قال دبلوماسيون إن من المزمع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، غدا الأحد؛ عقب شن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش ندد بهجوم حماس على إسرائيل وحث على "بذل جميع الجهود الدبلوماسية لتجنب اندلاع صراع أوسع نطاقا".
وأضاف دوجاريك: "يشعر الأمين العام بقلق بالغ على المدنيين ويحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. لا بد من احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".