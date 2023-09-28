تقرير: المكسيك الدولة الثالثة في معدل الجريمة عالميًّا

احتلت المكسيك الموقع الثالث بين دول العالم من حيث ارتفاع نسبة معدلات الجريمة، بحسب تقرير المؤشر العالمي للجريمة المنظمة، الذي نشره موقع "إنفوباي" الإخباري.

التقرير ربط التحولات في الجريمة العالمية بجائحة "كوفيد-19" التي قال إنها أعادت تشكيل سوق تهريب المخدرات في جميع أنحاء العالم.

وأوضح التقرير، الذي نُشرت طبعته الأولى في عام 2021، أنه "عندما تم تخفيف القيود التي فرضها الوباء وتمت إعادة فتح سلاسل التوريد، استأنفت الجهات الإجرامية في أمريكا توسيع أنشطتها التقليدية المتعلقة بالاتجار بالمخدرات".

أرض خصبة للجريمة

وبحسب التقرير، يعني ذلك أن دول القارة الأمريكية أصبحت أرضًا خصبة لمجموعة واسعة من الأعمال الإجرامية، حيث كان تهريب المخدرات هو الأكثر شيوعًا خلال عام 2022.