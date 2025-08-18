logo
قبل ساعات من القمة الحاسمة.. زيلينسكي يدعو ترامب إلى عدم مكافأة بوتين

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، وجوب عدم "مكافأة" روسيا على حربها، قبل ساعات من بدء محادثات حاسمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن زيلينسكي قوله على الشبكات الاجتماعية: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيرتكب عمليات قتل استعراضية لإبقاء الضغط على أوكرانيا وأوروبا وإحباط الجهود الدبلوماسية".

وأضاف أنه "يتعيّن عدم مكافأة روسيا على خوضها هذه الحرب".

 وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن زيلينسكي أنه وصل إلى الولايات المتحدة، لمقابلة الرئيس الأمريكي.

وأعرب زيلينسكي، في تدوينة عبر منصة "إكس" عن امتنانه للرئيس ترامب على دعوته لزيارة الولايات المتحدة ضمن جهوده لوقف الحرب في أوكرانيا.

وقال في تدوينته: "وصلتُ بالفعل إلى واشنطن، وسألتقي غدًا الرئيسَ ترامب وممتن لدعوته، وسنتحدث مع قادة أوروبيين غدًا كذلك".
 

