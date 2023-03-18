"لا أحد فوق القانون".. شولتس يرحب بمذكرة توقيف بوتين

رحب المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إنه يظهر أن "لا أحد فوق القانون".

وقال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا "المحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة الصحيحة للتحقيق في جرائم الحرب، الحقيقة هي أنه لا يوجد أحد فوق القانون وهذا ما أصبح واضحا الآن".

وأمس الجمعة، دعت المحكمة إلى اعتقال بوتين للاشتباه في قيامه بترحيل غير قانوني لأطفال ونقل غير قانوني لأشخاص من أوكرانيا إلى روسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في العام الماضي.