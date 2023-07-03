مسؤول روسي: القدرات العسكرية الروسية لن تتأثر بانسحاب فاغنر

أكد رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الروسي أندريه كارتابولوف، أن قوات بلاده التي تقاتل في "منطقة العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا لن تتأثر قدراتها، بانسحاب مقاتلي مجموعة "فاغنر".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن كارتابولوف قوله، إن "الوضع العسكري لا يحتاج إلى إعلان التعبئة العامة.. الآن هناك مخططات للتجنيد ضمن عقود".

وقال إنه "أثناء محاولة التمرّد لم يكن مقاتلو شركة فاغنر العسكرية على الجبهة، كانوا جميعهم في المعسكرات، وتم صد جميع محاولات الاختراق (من جانب أوكرانيا) عمليًّا دون مشاركتهم".

وأضاف كارتابولوف: "اليوم لا يوجد أي تهديد بانخفاض القدرة القتالية على المديين المتوسط والطويل".