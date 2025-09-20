سلاح الـ"3 دولارات".. إسرائيل تستعد لتشغيل نظام دفاع جوي يعتمد على الليزر

تستعد شركة "رافائيل" الإسرائيلية، لتسليم الجيش خلال شهر نوفمبر المقبل، نظام دفاع جوي متطور يعتمد على الليزر يسمى "آيرون بيم"، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن يوفال شتاينتس، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال يوفال، إن حرب الـ12 يوما ضد إيران، مثلت عرضاً عملياً للتكنولوجيا العسكرية المتطورة، مضيفا: "لم تمنحنا التكنولوجيا أفضلية فحسب، بل حققت لنا تفوقاً مطلقاً على أعدائنا".

وأشار إلى أن إسرائيل تمكنت، خلال الساعات الأولى من العملية، من توجيه ضربات دقيقة قضت على قيادات إيرانية بارزة، وأنها حققت سيطرة شبه كاملة على الأجواء الإيرانية في غضون 48 ساعة.

مشروع "آيرون بيم"

كما تطرق شتاينتس إلى مشروع "آيرون بيم"، مؤكدا أنه نظام دفاع جوي يعتمد على الليزر، قائلاً إنه يمثل "اختراقاً تاريخياً".

ونقلت "جيروزاليم بوست" عنه، أن النسخة التشغيلية الأولى من النظام ستُسلَّم للجيش الإسرائيلي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، مع تسليم أنظمة إضافية خلال 2026.

وبحسب شتاينتس، فإن إسرائيل نجحت في إدخال أنظمة الليزر إلى أرض المعركة حيث أخفقت قوى عظمى أخرى رغم استثماراتها الضخمة. وقال إن التكنولوجيا المتقدمة هي التي تحسم المعارك وتوفر الردع، مضيفا أن "الفرق بين الفوز والخسارة، بين التدمير أو البقاء، يكمن في امتلاك الأفضل من التكنولوجيا"، وفق تعبيره.

رخيص التكلفة

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "رافائيل"، إلى أن التقنية الجديدة تتميز بكلفتها المنخفضة، حيث تصل تكلفة كل شعاع ليزر إلى نحو 3 دولارات فقط مقارنة بعشرات آلاف الدولارات للصواريخ الاعتراضية. وأضاف أن النظام يتميز بقدرة عالية على مواجهة أسراب الطائرات المسيّرة، ومع مرور الوقت سيكون قادراً على اعتراض الصواريخ البالستية حتى في الفضاء الخارجي، وفق قوله.

وحال دخول النظام الجديد للخدمة، سينضم إلى منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية – الحالية، وهي: القبة الحديدية، مقلاع داوود، وآرو-3 -، التي تقول إسرائيل إنها نجحت في اعتراض أكثر من 550 صاروخاً بالستياً أطلقتها إيران، إضافة إلى نحو 1100 طائرة مسيّرة.