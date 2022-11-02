مسؤول أمريكي: يصعب التعامل مع حكومة إسرائيلية يكون بن غفير وزيرا فيها

أعرب مسؤول أمريكي، الأربعاء، عن خشية بلاده من صعود النائب الإسرائيلي ايتمار بن غفير لسدة الحكم، وحصوله على حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقال المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "كان" العبرية إنه "سيكون من الصعب على الإدارة الأمريكية التعامل مع وضع يكون فيه النائب المتطرف ايتمار بن غفير وزيراً في الحكومة الإسرائيلية".

من جانبه، ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري أنه "من غير المرجح أن تتعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع عضو الكنيست عن الصهيونية الدينية إيتمار بن غفير الذي من المتوقع أن يكون وزيراً في حكومة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، وفق نتائج الانتخابات".

وأوضح الموقع أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي حول بن غفير بعد"، مضيفا أنه "إذا تم تنفيذ مقاطعة وزير إسرائيلي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فإن ذلك سوف يمثل تطوراً غير مسبوق في العلاقات بين البلدين".

وأشار الموقع إلى أن "عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الوزراء أصبحت شبه مؤكدة مع احتساب الغالبية العظمى من الأصوات".

وتجنب السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس وصف النتائج لصالح زعيم حزب الليكود، قائلا إنه "من السابق لأوانه التكهن بالتكوين الدقيق للائتلاف الحاكم المقبل حتى يتم فرز جميع الأصوات"، مشيدا في الوقت نفسه "بمعدل المشاركة المرتفع في الانتخابات".