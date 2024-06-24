روسيا تعلن انتهاء هجوم داغستان بمقتل المهاجمين (فيديو)

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، انتهاء هجوم نفذته مجموعة مسلحة على مركز للشرطة وأماكن عبادة مسيحية ويهودية في مدينتي "ديربنت" و"محج قلعة" بجمهورية داغستان.

وقالت "اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب" إن "المرحلة النشطة" من عمليتها في "ديربنت" انتهت، وأنه تم تطبيق "عملية مكافحة الإرهاب" خلال التصدي للمهاجمين.

و"ديربينت" هي موطن طائفة يهودية قديمة في القوقاز وأحد مواقع التراث العالمي في قائمة "اليونسكو".

وذكرت لجنة التحقيق الروسية أنها فتحت تحقيقاً جنائياً في "أعمال إرهابية"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.