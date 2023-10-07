روسيا وتركيا تدعوان الإسرائيليين والفلسطينيين لضبط النفس

دعت روسيا وتركيا، اليوم السبت، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ضبط النفس والامتناع عن الأعمال العدائية بين الجانبين.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف قوله، اليوم السبت، إن موسكو تدعو لضبط النفس، بعد هجوم نفذته حركة حماس ضد أهداف إسرائيلية على تخوم قطاع غزة.

من جانبه، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الامتناع عن الأعمال العدائية التي تؤدي إلى تفاقم الوضع.

وأضاف خلال مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في أنقرة: "ندعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس".