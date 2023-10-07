روسيا وتركيا تدعوان الإسرائيليين والفلسطينيين لضبط النفس
دعت روسيا وتركيا، اليوم السبت، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ضبط النفس والامتناع عن الأعمال العدائية بين الجانبين.
ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف قوله، اليوم السبت، إن موسكو تدعو لضبط النفس، بعد هجوم نفذته حركة حماس ضد أهداف إسرائيلية على تخوم قطاع غزة.
من جانبه، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الامتناع عن الأعمال العدائية التي تؤدي إلى تفاقم الوضع.
وأضاف خلال مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في أنقرة: "ندعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس".
وفي وقت سابق اليوم، شنَّت حركة حماس، انطلاقًا من قطاع غزة، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد المواقع الإسرائيلية على الحدود، وسط أنباء عن سقوط عشرات الضحايا، فضلاً عن أسر بعض الجنود.
وقال بوجدانوف: "روسيا تجري اتصالات مع إسرائيل والفلسطينيين ودول عربية فيما يتعلق بالتصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. من البديهي أننا ندعو دائمًا إلى ضبط النفس".
وكانت عدة دول غربية قد أدانت بشدة الهجوم الذي نفذته حركة حماس على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، معتبرة أنه عمل إرهابي غير مقبول، وعبّرت عن دعمها لحق إسرائيل "في الدفاع عن نفسها".