"على خطى بايدن".. ترامب يخطئ باسم طبيبه (فيديو)
تحدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في خطاب له في ديترويت، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإجراء نفس الاختبار الذي أجراه لـ"قدرة الإدراك"، والذي "تفوق فيه"، بحسب قوله، لكنه أخطأ أثناء حديثه باسم طبيبه الذي أجرى له الاختبار.
وأشار ترامب إلى النائب الجمهوري من تكساس روني جاكسون، الذي كان طبيب البيت الأبيض لجزء من فترة رئاسته، باسم "روني جونسون".
وقال ترامب في خطابه موجهًا الكلام لبايدن: "أعتقد أنه يجب عليك إجراء اختبار لقدرة الإدراك مثلما فعلت، لقد أجريت اختبارًا لقدرة الإدراك وتفوقت فيه".
وأضاف: "روني، الدكتور روني جونسون. هل يعرف الجميع روني جونسون، عضو الكونغرس من تكساس؟ كان طبيب البيت الأبيض، وقال إنني الرئيس الأكثر صحة في التاريخ كما يشعر. لقد أحببته كثيرًا".