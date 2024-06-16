"على خطى بايدن".. ترامب يخطئ باسم طبيبه (فيديو)

تحدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في خطاب له في ديترويت، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإجراء نفس الاختبار الذي أجراه لـ"قدرة الإدراك"، والذي "تفوق فيه"، بحسب قوله، لكنه أخطأ أثناء حديثه باسم طبيبه الذي أجرى له الاختبار.

وأشار ترامب إلى النائب الجمهوري من تكساس روني جاكسون، الذي كان طبيب البيت الأبيض لجزء من فترة رئاسته، باسم "روني جونسون".