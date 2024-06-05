إقرار تشريع أمريكي لمعاقبة "الجنائية الدولية" بسبب إسرائيل‎

أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يقوده الجمهوريون، الثلاثاء، تشريعاً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

يأتي ذلك بسبب قرار مدعي المحكمة العام طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين فيما يتعلق بالحرب في غزة، وفق "رويترز".

وجاء التصويت بأغلبية 247 صوتاً مقابل 155 صوتاً، وانضم 42 ديمقراطياً إلى الجمهوريين في دعم التشريع.

ولم يكن هناك تصويت بالرفض من الجمهوريين، على الرغم من أن اثنين صوتا بالحضور.

ومن غير المتوقع أن يصبح هذا الإجراء قانونا، لكنه يعكس الدعم المستمر لإسرائيل في الكونجرس وسط انتقادات دولية لحملتها في قطاع غزة.

وانتقد البيت الأبيض الشهر الماضي قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار أوامر الاعتقال.

ومن غير المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه رفاق بايدن الديمقراطيون بفارق ضئيل.

ومن شأن التشريع أن يفرض عقوبات على المشاركين في محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.

وسيمنع التشريع أيضاً دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة، ويلغي أي تأشيرات دخول لهم.