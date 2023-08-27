لأسباب بيئية.. أول وزير كندي يزور الصين منذ 4 سنوات

توجه وزير البيئة الكندي إلى بكين السبت، للمشاركة في محادثات حول تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي الأسبوع المقبل، في أول زيارة لمسؤول كندي رفيع إلى الصين منذ أربع سنوات.

ويشارك ستيفن غيلبو من الاثنين إلى الأربعاء في الاجتماع العام السنوي للمجلس الصيني للتعاون الدولي في مجال البيئة والتنمية.

وقال الوزير إن "تغيّر المناخ والقضايا البيئية لا يعرفان حدوداً، ولا يمكننا معالجة هذه التهديدات الوجودية بدون إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والشركاء".

لكن أطيافاً من الطبقة السياسية الكندية، وخصوصاً المعارضة المحافظة، يرفضون الزيارة التي اعتبروها "خيانة".

ودافع غيلبو عن الزيارة في تصريحات لراديو كندا قال فيها "أعتقد أن ذهابي يستحق العناء، لتعزيز هذا التعاون في مجال المناخ، والتنوع البيولوجي، وربما البدء أيضاً بإعادة بناء الجسور مع الصين على الصعيد الدبلوماسي".

وأضاف الناشط المناخي السابق "لقد طورنا الوزير الصيني وأنا هذا التعاون بحيث أصبحنا قادرين على الجلوس إلى طاولة رغم خلافاتنا والتحدث عن مواضيع صعبة".

لا يزال منسوب التوتر بين أوتاوا وبكين مرتفعاً للغاية رغم مشاركة البلدين في تنظيم مؤتمر الأطراف الخامس عشر بشأن التنوع البيولوجي في مونتريال في كانون الأول/ديسمبر 2022، والذي انتهى باتفاق تاريخي.

وفي عام 2018، تدهورت العلاقات بين الصين وكندا بشكل حاد بعد توقيف أوتاوا بناء على طلب من الولايات المتحدة، المديرة المالية لشركة الاتصالات العملاقة "هواوي" منغ وانتشو.

بعد أيام قليلة، أوقفت بكين كنديين هما رجل الأعمال مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ، في خطوة اعتُبرت على نطاق واسع رداً على توقيف منغ.

ورغم الإفراج عن الموقوفين الثلاثة، تواصلت التوترات بين البلدين، إذ تلوم بكين أوتاوا على تبنيها سياسة واشنطن تجاهها، وتتهم السلطات الكندية الصين بانتظام بالتدخل في شؤونها.