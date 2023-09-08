أوكرانيا تندد بـ"انتخابات صورية" تنظمها روسيا في أراضيها

نددت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الجمعة، بما وصفتها "انتخابات صورية" تنظمها روسيا في أراض أوكرانية سيطرت عليها خلال الحرب المستمرة منذ عام ونصف، قائلة إنها "باطلة" وليس لها أساس قانوني.

ودعت الوزارة شركاء أوكرانيا الدوليين إلى التنديد بالتصويت وعدم الاعتراف بالنتائج.

وعلّق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، على الانتخابات التي تجريها موسكو في مناطق شرق أوكرانيا بالقول: "إن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بمطالبة روسيا بأي أراض أوكرانية ذات سيادة"، مضيفا أن واشنطن "تذكّر جميع الأشخاص الذين قد يدعمون" إجراء الانتخابات، "بما في ذلك عبر العمل كمراقبين دوليين، بأنه قد تفرض عليهم عقوبات وقيودا تتعلق بتأشيرات الدخول".

ورفضت السفارة الروسية في واشنطن تصريحات بلينكن، وقالت في بيان: "إن سكان دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون قاموا بخيارهم بشكل قانوني في الاستفتاءات، وذلك بعد خطوة مماثلة من قبل سكان شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، مضيفة أن الروس "لا يهمهم رأي واشنطن عندما يتعلق الأمر بتحديد مستقبلهم الوطني".

وبدأ التصويت، اليوم الجمعة، لانتخاب هيئات تشريعية في أربع مناطق تسيطر عليها روسيا بشكل جزئي، ومن المقرر انتهاء التصويت يوم الأحد.