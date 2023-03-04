زابوريجيا.. كيف تبدو أكبر محطة نووية في أوروبا بعد عام على احتلالها؟

وبحسب معلوماته، هناك حاليًا ألف جندي روسي على الأقل في موقع المحطة وفي إنرغودار التي انخفض عدد سكانها، وفقا له، من 53 ألف شخص إلى "نحو 15 ألفًا" في عام.

مغادرة اليد العاملة

وأشار رئيس البلدية الذي يعيش منذ نيسان/أبريل 2022 في زابوريجيا، العاصمة الإقليمية الواقعة على مسافة 120 كيلومترًا من إنرغودار، إن "معظم قوات الاحتلال تتمركز في المحطة لأنهم يشعرون بالأمان فيها".

من جهتها، أفادت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنيرجواتوم" بأن عدد العاملين في المحطة انخفض من 11 ألف شخص قبل الغزو إلى 6500 حاليا.

كذلك، غادر آلاف المهنيين إلى الأراضي التي تسيطر عليها كييف، ومن بين الذين بقوا، وافق نحو 2600 على "التعاون مع المعتدي الروسي" وفق "إنيرجواتوم".

وقال أورلوف: "هناك مشكلة في اليد العاملة تؤثر على الأمن"، معتبرًا أن الموظفين يتعرضون لـ"ضغط" من الروس ويجبرون خصوصًا على العمل بأعداد مخفضة وبدون إجازات.