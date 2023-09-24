منتمون لعرقية الأرمن في ناجورنو قرة باغ سيغادرون إلى أرمينيا

قالت قيادة منطقة ناجورنو قرة باغ اليوم الأحد، إن المنتمين لعرقية الأرمن في المنطقة سيغادرونها إلى أرمينيا، إذ إنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي.

وقال دافيد بابايان مستشار لرئيس "جمهورية أرتساخ" التي أعلنها الانفصاليون من جانب واحد "شعبنا لا يريد العيش كجزء من أذربيجان. 99.9% يفضلون مغادرة أرضنا التاريخية".

وأضاف أن من غير الواضح متى سيتوجه الأرمن في قرة باغ، وعددهم نحو 120 ألف نسمة، إلى ممر لاتشين.

وتابع قائلًا "مصير شعبنا المسكين سيسطّره التاريخ كوصمة عار على جبين الأرمن والعالم المتحضر بأسره، المسؤولون عن مصيرنا هذا سيحاسَبون يومًا ما أمام الله على خطاياهم".