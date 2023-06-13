أنصار ترامب بانتظار الثلاثاء الكبير في ميامي

ينتظر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ومؤيدوه، ثلاثاء كبيرًا اليوم، عندما يمثل الأول أمام محكمة في ميامي للرد على اتهامات بشأن احتفاظه بعشرات الوثائق السرية في مقر إقامته في ولاية فلوريدا، نقلها إلى هناك بعد أن غادر منصبه في البيت الأبيض في العام 2021.

أكثر من 50 ألف شخص من مناصري ترامب، يستعدون في ميامي لاستقبال يوم حافل، سيعبّرون فيه عن غضبهم، وسيحملون لافتات دعم لرئيسهم المرتقب، متهمين كل من يتهم ترامب، بأنهم يضعون العراقيل أمام مساعي ترشحه لخوض غمار الانتخابات الرئاسية.

وخلال استعداده للثلاثاء الكبير قال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" "علينا أن نكون جميعًا أقوياء وأن نهزم الشيوعيين والماركسيين ومجانين اليسار الراديكالي الذين يدمّرون بلادنا بشكل منهجي".