أنصار ترامب بانتظار الثلاثاء الكبير في ميامي
ينتظر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ومؤيدوه، ثلاثاء كبيرًا اليوم، عندما يمثل الأول أمام محكمة في ميامي للرد على اتهامات بشأن احتفاظه بعشرات الوثائق السرية في مقر إقامته في ولاية فلوريدا، نقلها إلى هناك بعد أن غادر منصبه في البيت الأبيض في العام 2021.
أكثر من 50 ألف شخص من مناصري ترامب، يستعدون في ميامي لاستقبال يوم حافل، سيعبّرون فيه عن غضبهم، وسيحملون لافتات دعم لرئيسهم المرتقب، متهمين كل من يتهم ترامب، بأنهم يضعون العراقيل أمام مساعي ترشحه لخوض غمار الانتخابات الرئاسية.
وخلال استعداده للثلاثاء الكبير قال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" "علينا أن نكون جميعًا أقوياء وأن نهزم الشيوعيين والماركسيين ومجانين اليسار الراديكالي الذين يدمّرون بلادنا بشكل منهجي".
وتتضمن لائحة اتهام ترامب صناديق تحوي وثائق سرية ومعلومات، حَرص ترامب على إخفائها بأماكن غريبة للغاية في منتجع مارالاغو.
وتمّ تكثيف الإجراءات الأمنية حول "محكمة ويلكي دي فيرغسون جونيور" في ميامي مع تخطيط بعض الجماعات اليمينية لتظاهرات، ومن بين هذه الجماعات على سبيل المثال فرع محلي لمنظمة "براود بويز" اليمينية المتطرفة.
وقال رئيس بلدية ميامي الجمهوري فرانسيس سواريز للصحافيين "نأمل أن يكون هذا الثلاثاء سلميًّا. نشجّع الناس على أن يكونوا مسالمين في إظهار مشاعرهم".
ومن المتوقع أن يسافر ترامب إلى ناديه للغولف في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي بعد ذلك لإعادة تأكيد براءته في خطاب سيلقيه أمام أنصاره.