بعد إغلاقه لفترة وجيزة.. أمريكا تعيد فتح المجال الجوي فوق مونتانا

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في وقت متأخر أمس السبت إنها أعادت فتح المجال الجوي في ولاية مونتانا بعد إغلاقه لفترة وجيزة بسبب أنشطة لوزارة الدفاع لم يتم الكشف عنها.

وكانت إدارة الطيران قد أصدرت إشعارا بحظر الرحلات الجوية في منطقة تبلغ مساحتها 50 في 50 ميلا بحريا حول هافر بولاية مونتانا بالقرب من الحدود الكندية وصنفت المنطقة على أنها "مجال جوي للدفاع الوطني".