ألمانيا تتهم شقيقين سوريين بالتخطيط لهجوم على كنيسة في السويد

اتهم المدعون الألمان، اليوم الأربعاء، شقيقين سوريين بالتخطيط لهجوم مستوحى من تنظيم الدولة الإسلامية على كنيسة في السويد بسبب حوادث حرق القرآن في البلاد.

وأُوقف الشقيقان اللذان عُرف عنهما فقط بـ "أن.ك" (29 عامًا) و"أح.ك" (24 عامًا)، في نيسان/أبريل، وهما رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وقال المدّعون إن "الشقيق الأكبر كان يخطط، منذ مطلع 2023، لعملية تفجير هدفها قتل وإصابة العديد من الأشخاص، وفي 14 نيسان/أبريل، قام بإخبار عضو مجهول الهوية في مؤسسة الصقري للعلوم العسكرية الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية بأنه يخطط لتنفيذ هجوم على كنيسة في السويد حيث يتجمع الكثير من الناس، بذلك، أراد "أن.ك" الرد بعنف على عمليات حرق المصحف في السويد".