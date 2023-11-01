زيلينسكي للعالم: لا تتوقعوا نجاحاً فورياً

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هجمات بلاده على البحرية الروسية في البحر الأسود أصابت جهود موسكو الحربية بالشلل، فيما سعى إلى دعم قواته حتى في الوقت الذي يتوقع فيه العالم منها نجاحات فورية.

وعلى الرغم من الهجوم العنيف الذي شنته كييف على مدى أشهر، لم يتزحزح خط المواجهة الواسع في شرق وجنوب البلاد إلا قليلا خلال العام المنصرم، مما أثار انتقادات وقوبل بنفاد صبر من بعض حلفاء أوكرانيا الغربيين.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور مساء أمس الثلاثاء "نحن نعيش في عالم يعتاد على النجاح بسرعة كبيرة. عندما بدأ الغزو واسع النطاق، لم يصدق الكثيرون في أنحاء العالم أن أوكرانيا ستنجو".

وأضاف "المجد لأولئك الذين لا يتراجعون، والذين لا يحترقون، والذين يؤمنون بأوكرانيا تماما كما كانوا في 24 فبراير، والذين يقاتلون من أجلها بلا هوادة".