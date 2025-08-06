زامبيا.. إجلاء موظفين أمريكيين خوفا من "تسرب سام"

أمرت سفارة الولايات المتحدة في زامبيا جميع طاقم موظفي الحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء، بمغادرة المنطقة الواقعة شمالي البلاد التي تضررت جراء تسرب سام وقع قبل ستة شهور بمنجم تملكه الصين، بحسب "أسوشيتيد برس".

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وذكرت السفارة في تحذير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن معلومات جديدة كشفت عن "مواد خطرة ومسرطنة" من بينها الزرنيخ والسيانيد واليورانيوم ومعادن ثقيلة أخرى لوثت نهرا كبيرا يمر عبر بلدة تشامبيشي ومدينة كيتوي القريبة، وربما صارت تنتقل عبر الهواء، بعد حادث شهده المنجم في فبراير/ شباط.

ولم تشر السفارة على الفور إلى عدد طاقم الحكومة الأمريكية في منطقة تعدين النحاس. كما نصحت المواطنين الأمريكيين الآخرين في المنطقة لاتخاذ احتياطاتهم ضد التعرض للتلوث الضار من المعادن الثقيلة في الماء والغذاء.

وأثار خبراء البيئة وأشخاص آخرون القلق إزاء حجم الضرر قبل شهور بعد التسرب في المنجم الذي تديره شركة "سينو- ميتالس ليتش زامبيا" التابعة لمجموعة "تشاينا نانفيروس ميتال مانينج" الحكومية الصينية.