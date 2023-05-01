زيارة المبعوث الأمريكي للخليج تعقد آمالاً بإبرام اتفاق سلام في اليمن

تنعقد الآمال في المنطقة على زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج، إلى الشرق الأوسط، في حلحلة الأزمة في اليمن وإبرام اتفاق سلام جديد يغير الأوضاع القائمة.

وبدأ تيم ليندركينج، المبعوث الأمريكي إلى اليمن، زيارة إلى سلطنة عمان والسعودية، اليوم الإثنين، في محاولة لدفع جهود السلام في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن ليندركينج سيلتقي مع مسؤولين من اليمن وعمان والسعودية وشركاء دوليين آخرين.

وتتبلور رؤية واشنطن بشأن الملف اليمني في أنه يمكن للأطراف اليمنية فقط تحقيق سلام دائم ورسم مستقبل أكثر إشراقا لبلدهم، وهذا هو سبب الحاجة الماسة إلى عملية سياسية يمنية-يمنية.

وقبل أيام، قال ليندركينج، إن بلاده تدعم أي جهود من قبل مجلس القيادة الرئاسي اليمني للتنسيق حول وضع رؤية لمستقبل اليمن، والاستعداد لعملية سياسية.

وشدد المبعوث الأمريكي على أن "اليمنيين فقط من يمكنهم تقرير مستقبل بلادهم، بما في ذلك القضايا الحرجة مثل قضية الجنوب".