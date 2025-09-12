فرنسا.. نقابة الطيران المدني تعلّق إضرابها المقرر في 18 سبتمبر

قررت النقابة الوطنية لسلطات الطيران المدني في فرنسا (SNCTA) اليوم تعليق إضرابها الذي كان مقررًا يوم 18 سبتمبر الحالي، بعد غياب ممثل وزاري لمتابعة مطالبها.

لكن النقابة تعتزم مواصلة تنفيذ الإضراب من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل، وفق ما أكد موقع "فرانس إنفو" الإخباري الفرنسي.

ورفعت النقابة الوطنية لمراقبي الحركة الجوية إشعار إضرابها، وأعلنت النقابة الرئيسة في المهنة اليوم الجمعة 12 سبتمبر/ أيلول تأجيل إضرابها العمالي المقرر في 18 سبتمبر/ أيلول، والذي كان من المقرر أن يكون جزءًا من يوم العمل الوطني الحاشد المُخطط له في ذلك اليوم.

وأوضح الأمين العام للنقابة، غيوم سينتيس، قائلًا: "نظرًا لتعيين رئيس وزراء جديد، وإتاحة بعض الوقت لتشكيل الحكومة، فليس لدينا أي مُحاور لحل المطالب على المستوى الوزاري بنجاح بحلول 18 سبتمبر/ أيلول".

ويوم الثلاثاء، أعربت النقابة عن أسفها لعدم تحديد موعد لاجتماع توفيقي حتى الآن، رغم أن القانون يقتضي ذلك، وأعربت النقابة عن استعدادها "لاستئناف الحوار الاجتماعي البنّاء".

وكان البرلمان الفرنسي صوت الاثنين الماضي بسحب الثقة من حكومة فرانسوا بايرو، وفي اليوم التالي كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيباستيان ليكورنو لتشكيل حكومة جديدة.