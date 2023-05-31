باكستان.. عمران خان يمثل مجددا أمام المحكمة

مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام المحكمة مجددا، اليوم الأربعاء، فيما حمّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات، وكذلك المعارضة، مسؤولية ما قالت إنه "التراجع الديمقراطي الواضح في البلاد".

وأثارت عملية توقيف خان على خلفية قضية فساد في 9 أيار/مايو في إسلام أباد أعمال شغب في كل أنحاء البلاد واجهتها السلطات بإجراءات ضد مؤيديه.

والأربعاء، منحت محكمة في إسلام أباد ومحكمة خاصة بمكافحة الفساد، خان إطلاق سراح بكفالة في القضية نفسها التي أوقف بسببها.