وفاة وزير خارجية الغابون بنوبة قلبية أثناء جلسة لمجلس الوزراء

توفي وزير خارجية الغابون مايكل موسى أدامو اليوم الجمعة، بعد إصابته بنوبة قلبية أثناء اجتماع لمجلس الوزراء، على ما أعلنت الحكومة ومصدر رئاسي.

وأصيب موسى أدامو (62 عاما) حليف الرئيس علي بونغو أونديمبا بنوبة قلبية وتوفي "رغم الجهود التي بذلها متخصّصون" لإنعاشه، كما أوضحت الحكومة في بيان مقتضب.