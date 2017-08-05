زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب الفلبين

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 5.8 درجة هز جنوب جزيرة مينداناو الفلبينية اليوم السبت.

وكان مركز الزلزال على بعد 22.5 كيلومتر شرقي مدينة جنرال سانتوس التي يبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة.

وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 74 كيلومترا ولكن وكالة الزلازل الأوروبية قالت إنه كان على عمق عشرة كيلومترات فقط مما يزيد من تأثيره.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع في الساعة 8.30 صباحا (0030 بتوقيت جرينتش). وقدرت الهيئة قوة الزلزال في بادئ الأمر بست درجات.

ويُعتبر أي زلزال بقوة 5.8 درجة متوسط القوة ولكنه قادر على أن يسبب أضرارا جسيمة.