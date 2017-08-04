قطر تسهل دخول رجال الأعمال الإيرانيين‎

اتخذت قطر خطوات جديدة لتسهيل دخول رجال الأعمال الإيرانيين إلى أراضيها، في أحدث مؤشر على تنامي علاقات الدوحة وطهران في الآونة الأخيرة.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الخارجية القطرية، تعميماً وصفته بـ”الطارئ” إلى وزارة الداخلية القطرية يقضي بمنح تأشيرات دخول لرجال الأعمال الإيرانيين لمدة تصل إلى ستة أشهر(متعددة السفرات).

وجاء في الوثيقة القطرية، التي نشرها موقع “آمد نيوز” الإخباري الإيراني، اليوم الجمعة، أنه “سيتم إصدار تأشيرات الدخول لرجال الأعمال الإيرانيين بصورة فورية ولمدة شهر قابلة للتمديد لمدة خمسة أشهر أخرى، بعد اجتياز الفحص الطبي طبقاً للإجراءات المقررة”.

وشددت الخارجية القطرية، على ضرورة “تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، مع مراعاة تطبيق الشروط والمتطلبات اللازمة لهذا النوع من التأشيرات، مثل صلاحية جواز السفر ودعوة من قبل شركة معتمدة لهذا الامتياز وحيازة مبلغ مالي لا يقل عن 5 ألف ريال أو ما يعادله في بطاقة ائتمانية وحجز فندق وتذكرة سفر “ذهاب وعودة”.