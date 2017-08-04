هربا من شبح التحقيق وأعمال الصيانة.. ترامب يغادر واشنطن

المصدر: د ب ا

يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إلى منتجع الغولف في نيوجيرسي مدة 17 يوما.

ويغادر ترامب واشنطن لفترة طويلة حيث يواجه البيت الأبيض شبح التحقيق الروسي وتداعيات الجهود الفاشلة الرامية إلى تجديد تشريع الرعاية الصحية.

وأمضى ترامب ساعاته الأخيرة في واشنطن فى زيارة لمسؤولي الطوارئ لبحث تهديد موسم الأعاصير الصيفية كما أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتُعد رحلة ترامب إلى نادي الغولف فى بادمينستر هى الأخيرة في سلسلة من الزيارات التي قام بها إلى الممتلكات التي تديرها شركاته، بما في ذلك منتجع مار – ايه لاجو فى فلوريدا ونادي ترامب الوطني للجولف في فيرجينيا.

تتزامن رحلة ترامب مع إجراء تجديد في الجناح الغربي للبيت الأبيض، حيث يعمل الرئيس وموظفوه، بما في ذلك تركيب نظام تكييف جديد وأعمال الصيانة الأخرى.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب بحاجة إلى المغادرة بسبب التجديدات وسيواصل العمل فى نيو جيرسي