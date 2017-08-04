قوات الأمن الأفغانية تنتزع السيطرة على منطقة شرق البلاد من طالبان

استعادت قوات الأمن الأفغانية السيطرة على منطقة في إقليم باكتيا شرق البلاد، عقب معارك مع مقاتلي حركة طالبان تبادل فيها الجانبان السيطرة على مجموعة من المناطق المهمة في الأيام الأخيرة.

وقال توريالاي عبدياني، رئيس شرطة باكتيا، إن قوات الأمن استعادت السيطرة على منطقة جاني خيل وقتلت العشرات من طالبان.

وكانت منطقة جاني خيل، التي تقع على طريق رئيسي يبدأ من باكستان ويمتد حتى شرق أفغانستان، سقطت في قبضة طالبان الشهر الماضي، بينما نفى ذبيح الله مجاهد المتحدث الرئيسي باسم طالبان، أن الحركة فقدت السيطرة على المنطقة.

وقال عبدياني، إن القوات تتقدم بحذر بسبب القنابل المزروعة على الطريق.

واليوم الجمعة، اشتبكت أيضا القوات الأفغانية مع مقاتلي طالبان في منطقة جريشك، وهي واحدة من أكثر المناطق التي تشهد معارك في إقليم هلمند جنوب البلاد، حيث تظهر أرقام أمريكية أن المقاتلين سيطروا على تسع مناطق من أصل 14 منطقة بالإقليم.