انتهاء شهور العسل.. تراجع نظرة الروس الإيجابية تجاه ترامب‎

كشف استطلاع للرأي، أجرته شركة (VTsIOM) الروسية، تراجع النظرة الإيجابية للمواطنين الروس تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من 27 % إلى 18%، بعد فترة التفاؤل تجاه سيد البيت الأبيض في شهور حكمه الأولى، قبل أن تتوتر علاقات البلدين بعد العقوبات ضد روسيا.

وبحسب بيان الشركة، حول استطلاعها الأخير في تموز/يوليو الماضي، والذي شمل 1200 شخص، سجل 18% فقط منهم “نظرة إيجابية” تجاه ترامب، بينما سجل 28% نظرة سلبية تجاهه، ولم يبدِ 48% من المشاركين بأي رأي.

وأشارت الشركة إلى أنّ الاستطلاع الأول الذي أجرته حول الرئيس الأمريكي، أظهر 27% نظرة إيجابية تجاهه.

وعزت الشركة تراجع النظرة الإيجابية تجاه ترامب للعقوبات الأخيرة التي أقرها الكونغرس الأمريكي على روسيا.

وأول أمس الأربعاء، ورغم إظهار عدم تأييده، وقّع ترامب على مشروع قانون يشدد العقوبات على موسكو، بعد أن أجازه الكونغرس.

وتستهدف العقوبات الأمريكية ضد موسكو، صناعات الدفاع، والاستخبارات، والتعدين، والشحن والسكك الحديدية، كما تفرض قيودًا عند التعامل مع البنوك وشركات الطاقة في روسيا.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، اعتمدت واشنطن عقوبات على روسيا بسبب تدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، التي فاز بها ترامب، وهو الأمر الذي نفته موسكو مرارًا.

ومنذ ترشحه للرئاسة، وعد ترامب في أكثر من مناسبة بتحسين العلاقات مع موسكو، ودافع عن ذلك الموقف بالرغم من شبهات وجود علاقات تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن بوتين، الأحد الماضي، طرد 755 دبلوماسيًا أمريكيًا من بلاده، ردًا على العقوبات الأخيرة التي قررتها واشنطن.