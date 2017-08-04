بوتين لا يستبعد الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2018‎

لم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2018.

وجاء كشف الروسي نيته التفكير في الترشح لولاية جديد أثناء جولة للاطلاع على سير إخماد الحرائق في غابات جمهورية بورياتيا ومقاطعة إركوتسكايا شرق البلاد؛ حيث تدخل أحد سكان القرى المجاورة وطلب مخاطبة بوتين، وسؤاله عمّا إذا كان سيترشح لولاية رئاسية إضافية في انتخابات 2018، وقال “يا سيادة الرئيس، نريد باسمنا جميعًا أن تلبي طلبنا وتترشح من جديد لولاية رئاسية تالية”.

وكانت إجابة بوتين بالقول “سوف أفكر في هذا الأمر، وشكرًا لكم عمومًا”.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لسيرغي إيفانوف رئيس إدارة شؤون الكرملين، أن صرح بأن لدى الرئيس بوتين جميع الحقوق الدستورية التي تتيح له الترشح لولاية جديدة.

وأضاف إيفانوف “لقد كشف الرئيس بوتين مؤخرًا أن حياته قد تغيرت بشكل جذري بعد ترؤسه البلاد وحمل مسؤولياتها، وأنه لم يعد قادرًا على العيش كإنسان عادي بلا همّ ومسؤوليات، إلا أن ذلك من جهة أخرى، سوف يتيح له بذل أكبر إسهام وتسخير كل ما في وسعه من جهود خدمة لبلاده وشعبه”.