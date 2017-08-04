ترامب: الاتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات “مختلقة بشكل كامل”‎

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تجمع جماهيري في هنتنغتون بولاية ويست فرجينيا الأمريكية، إن الاتهامات المتعلقة بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة للعام 2016 “مختلقة بشكل كامل”.

وأضاف ترامب: “القصة الروسية مختلقة بشكل كامل، وهي مجرد ذريعة لأكبر خسارة في تاريخ السياسة الأمريكية.. إنها فقط تجعلهم يشعرون بشعور أفضل عندما لا يكون لديهم شيء آخر يتحدثون عنه”.

وقال ترامب: “معظم الناس يعرفون أنه لم يكن هناك روس في حملتنا، لم يكن هناك روس قط”.

وقال ترامب: “سيتعيّن على المشرّعين الديمقراطيين أن يقرروا، أنهم يستطيعون مواصلة هاجسهم بالخدعة الروسية، أم أنّهم يمكن أن يخدموا مصالح الشعب الأمريكي”.