رئيس وزراء باكستان الجديد يشكل حكومة من حلفاء نواز شريف

قالت وسائل إعلام محلية ومصدر حكومي كبير، اليوم الجمعة، إن رئيس وزراء باكستان الجديد شاهد خان عباسي، انتهى من تشكيل حكومته، وإن إسحق دار سيعود إلى منصب وزير المالية.

وتم حلّ الحكومة بعد عزل نواز شريف يوم الجمعة الماضي، وقالت صحيفتا “ذا نيوز” و”دون” إن التشكيل الجديد يشمل معظم الحلفاء الأقوياء لرئيس الوزراء السابق.

وعيّن آصف خواجة الذي كان مسؤولاً عن الدفاع بالإضافة إلى وزارتي المياه والكهرباء وزيرًا للخارجية، أما أحسن إقبال الذي كان مسؤولاً عن لجنة التخطيط فسيتولّى حقيبة الداخلية.

وكان عباسي وزيرًا للبترول سابقًا، وتولّى في التشكيل الجديد وزارة دُمجت فيها حقيبتا الطاقة والبترول بالإضافة إلى رئاسته للحكومة.