محقق سابق يكشف محاولة “البنتاغون” منع نشر كتاب عن التعذيب

اتهم كبير محققين سابق في معتقل غوانتانامو، وزارة الدفاع الأمريكية بمنع نشر كتابه الذي يتناول استخدام وسائل استجواب وحشية ودفاع مسؤولين أمريكيين كبار عما يصفه بأنه “تعذيب”.

وقال مارك فالون وهو مسؤول سابق في جهاز التحقيقات الجنائية بالقوات البحرية إن كتابه الذي يحمل عنوان “وسائل لا يمكن تبريرها” لا يكشف عن معلومات سرية أو قضايا جديدة عن إساءة معاملة المعتقلين، لكنه يفصل لمداولات داخلية عن أساليب الاستجواب ويحدد مسؤولين يدافعون عن التعذيب ويصف كيف اعترض هو وآخرون على ذلك.

وقال في مقابلة هذا الأسبوع “هذا أقرب إلى لمحة من داخل المنظومة عن محاولة وقف التعذيب، كانت هناك معارضة هائلة من داخل الحكومة نفسها تعتقد بأن تلك جرائم حرب، وأحدد أسماء، إن استخدام أساليب استجواب وحشية زاد من الخطر على البلاد”.

وأضاف أن ما بلغه هو أن “المكتب المختص بمراجعة النصوص في الوزارة لن يستغرق أكثر من 6 أسابيع لتنقيح الكتاب من أي معلومات غير مصرح بنشرها إلا أن ذلك كان من 7 أشهر مضت”.

ونفى داريل ووكر مدير مكتب الدفاع المختص بالمراجعة منع كتاب فالون وقال إن التأخير يرجع إلى أن 10 جهات اتحادية يجب أن تراجع النص، ولم تكمل جهتان مراجعتهما بعد، أحدهما خارج وزارة الدفاع لكنه لم يسمها.

وقال ووكر “بالتأكيد لا نحاول منعه من النشر، بل نحاول إنجازه” مضيفا أن نقصا في الموظفين ساهم أيضا في التأخير