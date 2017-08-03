دبلوماسيون: أمريكا تدرس فرض عقوبات “أقوى” على كوريا الشمالية

قال دبلوماسيون، الخميس، إن الولايات المتحدة قد توسّع قريبًا نطاق المحادثات بشأن المساعي لفرض عقوبات “أقوى” من الأمم المتحدة على كوريا الشمالية لتشمل كل أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر، وأشاروا إلى اتفاق أبرم -على الأرجح- مع الصين بشأن إجراءات جديدة.

ومنذ أطلقت كوريا الشمالية يوم الرابع من يوليو/ تموز صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات، تتفاوض الولايات المتحدة مع الصين حليفة بيونغ يانغ على مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية التي أطلقت صاروخًا ثانيًا عابرًا للقارات، يوم الجمعة الماضي.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة ليو جيه يي الخميس: “نعكف على العمل منذ فترة، ونأمل حتمًا أن يكون هذا المشروع يحظى بتوافق في الآراء”.

وقال بعض الدبلوماسيين إن الولايات المتحدة قد تسلّم نسخاً من مشروع القرار لكل الدول الأعضاء الخميس.

وفي العادة تتفق الولايات المتحدة والصين على العقوبات على كوريا الشمالية قبل أن تشرك باقي الدول الأعضاء في المجلس بشكل رسمي.

،ويحتاج مشروع القرار لتأييد تسعة أعضاء، وعدم استخدام الدول الخمس دائمة العضوية، وهي: الولايات المتحدة، والصين وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، حق النقض (الفيتو) ضده حتى يصدر في صورة قرار.