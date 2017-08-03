عضوان في مجلس الشيوخ يقدمان اقتراحًا لحماية المحقق روبرت مولر

المصدر: أ ف ب

قدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي، اليوم الخميس، مسودة قرار تهدف إلى حماية المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يحقق بمزاعم بشأن علاقة فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بروسيا.

ومن شأن مشروع القرار الذي قدّمه الديمقراطي “كريس كونز” والجمهوري “توم تيليس”، أن يساعد على حماية “مولر” عن طريق منع الرئيس من إقالته مباشرًة من منصبه كمحقق خاص دون مراجعة قضائية.

ويسمح القرار المقترح لـ”مولر” بالطعن أمام القضاء في إقالته في حال تمت دون سبب مقنع.

وقال تيليس في بيان له: “إن عملية مراجعة قضائية لمنع إقالة المحققين الخاصين دون سبب تساعد على ضمان استقلال التحقيق، كما أنها تؤكد على نظام بلادنا في التحقق”.

وذكر كونز أن الاقتراح “يضمن عدم إقالة المحقق الخاص دون سبب مهم لنزاهة التحقيق الذي يجريه”.

ويقود مولر، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” السابق، تحقيقًا حول احتمال تواطؤ فريق ترامب الانتخابي مع روسيا لترجيح فوزه في انتخابات الرئاسة في 2016.

ونفى ترامب مرارًا أي علاقة مع روسيا، وسعى إلى تحسين العلاقات مع الكرملين، إلا أن تعيين محقق خاص يتمتع بسلطات واسعة أثار المخاطر في الأزمة التي تهدد رئاسة ترامب.

وكان ترامب أعرب مؤخرًا عن قلقه وانتقد وزير العدل “جيف سيشنز” بشأن التحقيق، ملمحاً إلى أنه يعتزم محاولة نزع المصداقية عن مولر، وربما إقالته.