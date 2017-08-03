زوج ملكة الدنمارك يطلب عدم دفنه إلى جانبها

أعلن الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك اليوم الخميس أنه لا يريد أن يدفن إلى جانب زوجته الملكة مارغريت قائلاً إنه “غير سعيد لعدم الاعتراف به كندٍّ على قدم المساواة معها”.

وتزوج هنريك (83 عامًا) الملكة مارغريت عام 1967 وحصل بعدها على لقب “الأمير زوج الملكة الحاكمة”، لكنه قال مرارًا إنه كان يود أن يحصل على لقب “ملك”.

وقالت مديرة الاتصالات بالقصر الملكي لصحيفة “بي.تي”: “ليس سرًا أن الأمير لم يكن سعيدًا لسنوات كثيرة بالدور الذي كُلّف به واللقب الذي حصل عليه في الملكية الدنماركية وهذا الاستياء تزايد أكثر فأكثر خلال السنوات الأخيرة”.

وأضافت مديرة الاتصالات “بالنسبة للأمير فإن القرار بألا يدفن بجانب الملكة هو النتيجة الطبيعية لعدم معاملته على قدم المساواة مع زوجته ولعدم حصوله على اللقب والدور اللذين كان يرغب فيهما”.

وتقاعد الأمير هنريك العام الماضي وتخلّى عن لقبه ويشارك منذ ذلك الحين في مهام رسمية محدودة ويفضل هنريك أن يمضي معظم وقته في مزرعته الخاصة في فرنسا رغم أنه لا يزال متزوجًا من الملكة ومن الناحية الرسمية يعيشان معًا.