وفد إيراني في المدينة المنورة.. وهذا عدد الواصلين من حجاج إيران

وصل وفد دبلوماسي من الخارجية الإيرانية برئاسة سعيد خرازي، إلى المدينة المنورة لمتابعة شؤون الحجاج الإيرانيين، بحسب ما أعلن نائب رئيس الحج والعمرة الإيراني نصر الله فرهمند.

وقال فرهمند في تصريحات صحفية، اليوم الخميس “إن السلطات السعودية منحت أمس تأشيرات دخول لوفد من البعثة الدبلوماسية الإيرانية لمتابعة شؤون الحج، وقد غادر الوفد اليوم طهران إلى المدينة المنورة”.

وأوضح فرهمند أن “الوفد الدبلوماسي الإيراني مكون من 10 أشخاص سيتواجدون في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة للمساعدة في تسوية شؤون الحجاج الإيرانيين”.

وكشف المسؤول الإيراني أنه “حتى الآن وصل 11 ألف حاج إيراني إلى المدينة المنورة”، مؤكداً عدم وجود أي مشاكل مع السلطات السعودية، مبيناً أن “المملكة قدّمت تسهيلات وخدمات للحجاج الإيرانيين”.

وبدأت رحلات الحجاج الإيرانيين من 30 تموز/ يوليو الماضي وتستمر لغاية 25 آب/ أغسطس المقبل، بحسب ما أعلن الأسبوع الماضي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي.

وفي مطلع تموز/ يوليو الماضي، منحت السعودية 10 دبلوماسيين إيرانيين، تراخيص رسمية كممثلين قنصليين في جدة ومكة المكرمة، تمهيدًا لعودة الحجاج الإيرانيين، خلال موسم الحج المقبل، حسبما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي.

وتوصلت إيران والسعودية في 16 آذار/ مارس الماضي إلى اتفاق بشأن موسم الحج بعد مفاوضات استمرت عدة أيام في مدينة جدة، وافقت حينها وزارة الحج السعودية على رفع حصة إيران من 60 ألف إلى 86 ألف حاج للموسم المقبل.