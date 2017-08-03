روحاني يعين العميد أمير حاتمي وزيرًا للدفاع

قالت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية، الخميس، إن الرئيس حسن روحاني قرر تعيين العميد أمير حاتمي، بمنصب وزير الدفاع خلفًا للوزير المنتهية ولايته العميد حسين دهقان.

ونقلت الوكالة ،عن مصدر مقرب من الرئيس الإيراني قوله، إن “اختيار روحاني وقع على تعيين العميد أمير حاتمي بمنصب وزير الدفاع بدلًا من الوزير الحالي العميد حسين دهقان”.

ويعد العميد أمير حاتمي، من كبار قادة الجيش الايراني ،ويشغل حاليًا منصب مساعد وزير الدفاع، وتم تعيينه في نوفمبر 2013، بمنصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية.

وشارك العميد أمير حاتمي في الحرب العراقية الايرانية ،التي وقعت في ثمانينيات القرن الماضي، والتي استمرت ثمانية أعوام من 1980 وحتى 1988.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس روحاني السبت المقبل أعضاء حكومته، فيما قرر الإبقاء على 7 وزراء من حكومته السابقة ،بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وقال النائب الإيراني، غلام رضا كاتب، إن رئيس الجمهورية سيقدّم قائمة وزرائه الى البرلمان السبت المقبل، مشيرًا إلى أنه “حسب المعلومات التي تحصّلنا عليها، فالرئيس روحاني سيقدم لائحة وزراء الحكومة الثانية عشرة إلى البرلمان، بالإضافة الى سيرهم الذاتية وخططه للأعوام الأربعة المقبلة بالتوازي مع مراسم أدائه اليمين الدستورية يوم السبت”.