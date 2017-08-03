عقب إحباط مؤامرة مزعومة.. مخابرات أستراليا تخفض مستوى التهديد لرحلات الطيران

قال رئيس وزراء أستراليا مالكوم ترنبول، اليوم الخميس، إن مخابرات البلاد خفضت مستوى التهديد للطيران بعد إحباط مؤامرة مزعومة “تستلهم نهج متشددين” لإسقاط طائرة.

وأكد ترنبول للصحفيين في مدينة بيرث اليوم، أن المخابرات الأسترالية رفعت مستوى التهديد للرحلات الجوية إلى “مرجح” بعد المؤامرة، وأضاف أنها خفضته الآن إلى “محتمل”.

وتابع “هذا لأنه تم إحباط المؤامرة واحتواؤها”، مضيفًا أنه سيتم توجيه الاتهامات في الوقت المناسب دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

وألقي القبض على 4 رجال في مداهمات بعدد من ضواحي مدينة سيدني، أكبر مدينة أسترالية، في مطلع الأسبوع واحتجزتهم السلطات دون توجيه اتهام بموجب صلاحيات خاصة تتعلق بمكافحة “الإرهاب” قبل أن تطلق سراح أحدهم.

وشددت السلطات إجراءات الأمن في المطارات بعدما تسببت الاعتقالات في تأجيل بعض الرحلات، ولم يتضح ما إذا كانت الإجراءات الأمنية تستهدف إحباط تهديدات معلومة.