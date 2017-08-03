خامنئي يصدق على تولي روحاني رئاسة إيران لولاية ثانية

صدق الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي رسميًا ،اليوم الخميس، على تولي حسن روحاني رئاسة البلاد، وذلك في مراسم نقلها التلفزيون الرسمي اليوم الخميس، بعد الفوز الكاسح لروحاني في انتخابات 19 مايو / آيار.

وفي كلمة أمام زعماء دينيين وسياسيين وقادة عسكريين ،دعا خامنئي لروحاني بالنجاح. وسلمه تفويض الرئاسة كرمز للتصديق على توليه المنصب. وقبل خامنئي الرئيس على وجنته وقبل روحاني الزعيم الأعلى على كتفه في مؤشر على الطاعة.

وصرح خامنئي في رسالة تلاها رئيس مكتبه “اؤكد تصويت الشعب الإيراني وأعين … حسن روحاني رئيسًا للجمهورية”.

ودعا خامنئي مجددًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ،وبناء ما أسماه “اقتصاد مقاومة”، حيث كان قد انتقد مرارًا بطء وتيرة التعافي الاقتصادي منذ رفع معظم العقوبات الدولية عن إيران العام الماضي.

وأوصى المرشد الأعلى، روحاني في مراسم تنصيبه، بتحقيق مطالب الشعب، مشددًا على أهمية أن “يعقد روحاني همّته على تكريس العدالة، ومناصرة المحرومين والمستضعفين، وتطبيق أحكام الإسلام الأصيل، وتعزيز الوحدة والعزة الوطنيتين”.